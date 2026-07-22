I sondaggi politici evidenziano il calo di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni cala del -0,3% andando al 26,9%. Per quanto riguarda le coalizioni, il campo largo batte il centrodestra 41,8% a 41,1%. Roberto Vannacci con Futuro Nazionale diventa ago della bilancia. I sondaggi elettorali oggi. Qui sotto l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso in data 20 luglio 2026 (con variazione rispetto al 13 luglio): Non si esprime il 26% degli intervistati (-1%). Nota metodologica. Metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee; consistenza numerica campione intervistati 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni sotto il 27% mentre il campo largo supera il centrodestra: Vannacci decisivo

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Ultima ora sondaggi politici: Italia nei guai, Meloni perde il comando e oggi vince la sinistra

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