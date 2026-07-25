Solidarietà per il Venezuela | raccolti 15.100 euro dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo e Cesvi

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo ha raccolto 15.100 euro a favore di Cesvi per aiutare le vittime del terremoto in Venezuela, avvenuto il 24 giugno. La cifra rappresenta il risultato finale dell’iniziativa di solidarietà promossa dal gruppo. La somma sarà destinata al sostegno delle operazioni di emergenza umanitaria nel paese colpito dal sisma.

Si è conclusa con un risultato significativo l’iniziativa di solidarietà promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo a sostegno della raccolta fondi attivata da Cesvi per rispondere all’emergenza umanitaria in Venezuela provocata dai violenti terremoti dello scorso 24 giugno. Grazie alla generosa adesione delle imprese associate, sono stati raccolti 15.100 euro, che saranno destinati agli interventi di emergenza introdotti da Cesvi nelle aree maggiormente colpite. Le risorse contribuiranno a sostenere la distribuzione di beni di prima necessità, kit alimentari e per l’igiene, materiali per il riparo d’emergenza, l’accesso ad acqua sicura e il supporto psicosociale alle persone coinvolte, con particolare attenzione a bambini, donne e alle fasce più vulnerabili della popolazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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