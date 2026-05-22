marianna velenosi eletta presidente dei giovani imprenditori di confindustria ascoli

Il 22 maggio 2026, è stata ufficialmente annunciata l’elezione di Marianna Velenosi come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria. La nomina arriva dopo un percorso imprenditoriale iniziato all’interno dell’azienda vinicola di famiglia, Velenosi Vini. La nomina rappresenta un traguardo importante per l’imprenditrice, che ora assume un ruolo di rappresentanza all’interno dell’associazione di categoria. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione di rappresentanza imprenditoriale.

Ascoli, 22 maggio 2026 – Marianna Velenosi è stata eletta presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, assumendo un incarico che rappresenta un importante riconoscimento al percorso imprenditoriale costruito negli anni all’interno di Velenosi Vini. Chi è Marianna Velenosi. Laureata presso l' Universita Bocconi Marianna Velenosi ha maturato anche esperienze formative e professionali all’estero che hanno contribuito a consolidare una visione internazionale del mondo imprenditoriale e dei mercati. Da anni impegnata nello sviluppo aziendale di Velenosi Vini, segue da vicino i processi di crescita dell’impresa, vivendo quotidianamente le dinamiche del mondo produttivo, dei mercati internazionali, della gestione commerciale e della valorizzazione del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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