Terremoti in Venezuela dalle imprese bergamasche raccolti 15 mila euro per gli aiuti
Le imprese bergamasche hanno raccolto 15.100 euro per aiutare le popolazioni colpite dai terremoti in Venezuela dello scorso 24 giugno. La somma è stata ottenuta attraverso un'iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo in collaborazione con Cesvi.
Le imprese bergamasche rispondono all'appello per il Venezuela. Si è chiusa con una raccolta di 15.100 euro l'iniziativa di solidarietà promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo insieme a Cesvi per sostenere le popolazioni colpite dai violenti terremoti che lo scorso 24 giugno hanno devastato il Paese sudamericano. I fondi raccolti saranno destinati agli interventi di emergenza avviati da Cesvi nelle zone più colpite. In particolare serviranno a garantire la distribuzione di beni di prima necessità, kit alimentari e per l'igiene, materiali per i ripari d'emergenza, l'accesso all'acqua potabile e il supporto psicologico alle persone coinvolte, con un'attenzione particolare a bambini, donne e alle fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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