Le imprese bergamasche hanno raccolto 15.100 euro per aiutare le popolazioni colpite dai terremoti in Venezuela dello scorso 24 giugno. La somma è stata ottenuta attraverso un'iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo in collaborazione con Cesvi.

Le imprese bergamasche rispondono all'appello per il Venezuela. Si è chiusa con una raccolta di 15.100 euro l'iniziativa di solidarietà promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo insieme a Cesvi per sostenere le popolazioni colpite dai violenti terremoti che lo scorso 24 giugno hanno devastato il Paese sudamericano. I fondi raccolti saranno destinati agli interventi di emergenza avviati da Cesvi nelle zone più colpite. In particolare serviranno a garantire la distribuzione di beni di prima necessità, kit alimentari e per l'igiene, materiali per i ripari d'emergenza, l'accesso all'acqua potabile e il supporto psicologico alle persone coinvolte, con un'attenzione particolare a bambini, donne e alle fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Terremoti in Venezuela, dalle imprese bergamasche raccolti 15 mila euro per gli aiuti

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