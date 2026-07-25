Il Roland Garros ha concluso la sua edizione senza escludere la partecipazione dei giocatori ai ricavi, una novità rispetto agli altri Slam. La decisione arriva dopo mesi di pressione e proteste da parte di alcuni tennisti, tra cui Jannik Sinner. L’evento si inserisce in un contesto di tensione tra i giocatori e gli organizzatori, con l’obiettivo di rivedere le modalità di distribuzione dei ricavi. La questione ha suscitato attenzione nel circuito tennistico.

Il Roland Garros ha rotto il fronte degli Slam e consegnato allo US Open la pratica più bollente di una già torrida estate. Dopo mesi di pressione da parte di una protesta guidata, tra gli altri, da Jannik Sinner, Parigi è il primo Major ad aprire alla partecipazione dei giocatori ai ricavi. Non c’è ancora un accordo, ma la proposta inoltrata a Larry Scott, ex ad della WTA e oggi rappresentante dei tennisti, lega il montepremi agli introiti e prevede contributi per pensioni e sanità e maggiore peso degli atleti nella gestione. È il passaggio politico decisivo: non più aumenti concessi ogni anno dall’alto, ma una formula stabile che riconosca ai protagonisti parte del valore prodotto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Soldi, Jannik Sinner vince anche fuori dal campo: come piega il Roland Garros

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