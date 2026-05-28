Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, facendo perdere la possibilità di guadagnare il montepremi previsto per questa fase del torneo. La sua uscita ha comportato la perdita di circa 130 mila euro in premi. L’eliminazione ha anche inciso sulla possibilità di ottenere ulteriori guadagni legati a eventuali vittorie successive nel torneo. Non ci sono state altre ricompense o bonus associati alla partecipazione.

L’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros si è conclusa con una cocente eliminazione al secondo turno: in totale controllo sul 6-3, 6-2, 5-1, il fuoriclasse altoatesino è stato colpito da un malessere e non è più riuscito a esprimersi al meglio, subendo la rimonta dell’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il numero 1 del mondo ha perso da grande favorito della vigilia: si era presentato sulla terra rossa di Parigi per conquistare l’unico Slam che manca al suo glorioso palmares e invece ha salutato in maniera prematura, dopo che lo scorso anno perse la finale contro Alcaraz non concretizzando tre match-point non consecutivi. L’assegno per l’approdo al secondo turno è di 130. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il contraccolpo economico per Jannik Sinner: il montepremi mancato al Roland Garros, soldi in palio e assegno sfumato

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