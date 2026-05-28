Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver subito un malore causato dal caldo. Ha perso in cinque set contro Juan Manuel Cerundolo, che ha vinto in tre ore e mezza con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Sinner aveva avuto un momento di difficoltà a un passo dalla vittoria, poi ha ceduto nel quarto e nel quinto set.

Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros, battuto dal caldo infernale. Juan Manuel Cerundolo vince in tre ore e mezza con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1. Sotto la canicola parigina, nell’orario più temuto ( mezzogiorno spaccato ) da tutti i tennisti impegnati nello Slam francese, il numero uno al mondo crolla colpito da un tracollo fisico improvviso. Un malore che ha rovinato tutto sul più bello, quando Sinner era avanti 5-2 e servizio nel terzo set, a un passo dal traguardo. Le temperature record erano il vero avversario di Sinner in questo inizio di Roland Garros: il timore peggiore si è trasformato in una tremenda realtà. L’ evidente calo fisico, complicato anche da un crampo alla gamba, si è manifestato nel giro di pochi scambi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner è fuori dal Roland Garros: battuto dal caldo infernale. Il malore a un passo dalla vittoria, poi il crollo: Cerundolo vince al quinto

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