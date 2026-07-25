L’Italia ha vinto il campionato europeo Under 22 di softball, battendo in finale la squadra di casa. Le azzurre sono rimaste imbattute durante tutta la competizione a Ostrava, recuperando il titolo che avevano perso nel 2024. La Cechia, che aveva già perso contro l’Italia nella fase finale, è stata sconfitta nuovamente in questa partita decisiva. La vittoria permette all’Italia di riconquistare il titolo continentale.

L’Italia torna a conquistare gli Europei Under 22 di softball dopo che, nel 2024, era stata costretta a cedere il titolo ai Paesi Bassi. Imbattute le azzurre nell’edizione di Ostrava, e cade (di nuovo) la Cechia anche in finale. Basta un inning, il primo, per determinare il 2-0 contro le padrone di casa, e tengono bene sia Julianna Verni, la lanciatrice del successo (5 basi concesse, 4 strikeout), che la difesa azzurra sempre pronta. La Cechia va subito alla caccia del punto trovandosi con Kalcevova e Horackova in posizione punto, ma gli out sono già due e subito dopo c’è il terzo. Nella parte alta del primo inning, però, l’Italia replica con la stessa moneta, mandando Calzolari e Cimino in terza e seconda base. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Softball: Italia Campione d’Europa Under 22! A Ostrava battuta la Cechia in finale

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