Softball | azzurrine ancora vincenti ad Ostrava Sconfitta l’Olanda nel Super Round agli Europei Under 22

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale italiana Under 22 di softball ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nel Super Round degli Europei 2026 a Ostrava, sconfiggendo l'Olanda. La partita si è svolta presso l'Arrows Park, con le azzurrine che hanno ottenuto un risultato positivo in questa fase del torneo. La squadra continua a competere nel campionato europeo di categoria, che si sta disputando in Repubblica Ceca.

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Bene così. Arriva la seconda vittoria consecutiva nel Super Round per la Nazionale italiana Under 22 di softball, compagine impegnata al momento ai Campionati Europei 2026 di categoria, competizione attualmente in fase di svolgimento presso l’Arrows Park di Ostrava. Grande prova quella delle azzurrine, capace di spuntarla all’ultimo inning al termine di un incontro sfavillante. L’inizio è già positivo per le nostre portacolori che, in apertura, marcano due punti prima con un doppio di Campion i e, successivamente, con un singolo di Polini. Le neerlandesi una volta passate in attacco accorciano le distanze con un singolo di Drijvers. Dopo il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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