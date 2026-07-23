Softball | azzurrine ancora vincenti ad Ostrava Sconfitta l’Olanda nel Super Round agli Europei Under 22

Notizia in breve

La nazionale italiana Under 22 di softball ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nel Super Round degli Europei 2026 a Ostrava, sconfiggendo l'Olanda. La partita si è svolta presso l'Arrows Park, con le azzurrine che hanno ottenuto un risultato positivo in questa fase del torneo. La squadra continua a competere nel campionato europeo di categoria, che si sta disputando in Repubblica Ceca.