Softball | Italia in finale da imbattuta agli Europei Under 22 battuta anche la Francia

L’Italia si è qualificata in finale agli Europei Under 22 di Ostrava senza aver subito sconfitte, battendo anche la Francia per 3-0 nell’ultima partita del Super Round. Ora attende di conoscere quale squadra affronterà, tra Cechia e Paesi Bassi.

L’Italia arriva in finale agli Europei Under 22 di Ostrava con il crisma dell’imbattibilità assoluta. Anche la Francia deve cedere, nell’ultima partita del Super Round, per 3-0, e a questo punto l’attesa è per scoprire quale sarà l’avversaria della finale, cioè Cechia o Paesi Bassi. Quel che è già certo è l’orario: le 16:30 di domani. In questo confronto le cose si sbloccano nel quarto inning, quando una serie di errori della Francia porta a segno, sugli sviluppi della base ball concessa a Zumerle, una Campioni già aiutata da altre problematiche transalpine. Subito dopo un singolo di Biffi vale la corsa a casa di Mambelli dalla terza ed è 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Softball: Italia U22 at Saronno

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