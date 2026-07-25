Società apri e chiudi sotto tiro anche per riciclaggio e frodi

Nel primo trimestre, sono state chiuse circa 2.500 Partite Iva, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Le verifiche fiscali hanno portato alla sospensione di attività sospette e alla segnalazione di oltre 300 casi di frode e riciclaggio. Le indagini hanno riguardato principalmente settori legati a servizi e commercio. Le autorità fiscali continuano a monitorare le operazioni sospette per prevenire pratiche illecite e contrastare l’uso fraudolento di Partite Iva.

Partite Iva apri e chiudi sempre più sotto tiro del Fisco. Non solo per il contrasto all’evasione ma per prevenire fenomeni illeciti a catena che vanno dalle frodi al riciclaggio. La sinergia fortissima tra Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate punta sempre di più su un’intelligence preventiva attraverso il lavoro dell’Uipar (unità integrata permanente per l’analisi di rischio). Una task force che consente di definire le strategie e le direttrici lungo cui svolgere l’attività investigativa. Un lavoro che si strategia che sta portando a numeri rilevanti: in poco meno di un anno e mezzo (da gennaio 2025 a maggio 2026) le Fiamme Gialle hanno avanzato alle Entrate 5. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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