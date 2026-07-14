Guardia di Finanza stretta a Ravenna sulle società apri e chiudi Sequestri per 4,5 milioni
La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato 4,5 milioni di euro a diverse società considerate apri e chiudi. Le operazioni sono state condotte dalla Compagnia di Faenza, che ha individuato frodi fiscali legate a queste aziende. Le verifiche hanno portato al sequestro di denaro e beni riconducibili alle attività sospette. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la natura delle operazioni e le eventuali responsabilità.
Frodi fiscali con le società apri e chiudi sempre più nel mirino della Guardia di Finanza. Le Fiamme gialle della Compagnia di Faenza, a seguito di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno eseguito un ulteriore decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Tribunale nei confronti di sette soggetti che, a vario titolo, avevano preso parte a uno schema di frode con le società apri e chiudi. Una frode che, come ricorda il comunicato diffuso dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, viene attuata attraverso il ricorso alla ciclica cessazione di attività commerciali che, dopo aver maturato debiti con l’Erario, cessano solo formalmente la propria attività economica, per proseguire con un ulteriore soggetto nella medesima iniziativa imprenditoriale appena interrotta. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Segui gli aggiornamenti su Ravenna.
Notizie e thread social correlati
Guardia di Finanza, sequestrati oltre 4,8 milioni ad una società sannitaI militari della Guardia di Finanza di Benevento hanno sequestrato oltre 4,8 milioni di euro a una società locale.
Accuse, bancarotta fraudolenta e distrazione patrimoniale: Barletta, sequestri per oltre tre milioni di euro Guardia di finanzaLa Guardia di finanza ha sequestrato oltre tre milioni di euro in seguito a indagini su un imprenditore coinvolto in accuse di bancarotta fraudolenta...
Temi più discussi: Evade il Fisco per oltre 700 mila euro su OnlyFans e altri social: scoperta influencer dalla Guardia di Finanza; Più sicurezza in montagna. Siglato protocollo unico in Italia tra Guide alpine e Guardia di Finanza; Crotone: Operazione interforze Focus ‘Ndrangheta, intesi controlli sulle attività commerciali e stretta sul lavoro nero: sospesa un’attività - Questura di Crotone | Polizia di Stato; Fondi UE sottratti con bilanci falsi e prestanome: maxi sequestro della Guardia di Finanza, tre immobili nel mirino.
L’operazione, svolta in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza, quale organo di polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria, nel contrasto al riciclaggio, ai traffici illeciti nonché di ogni altra forma facebook
Se non mi fanno entrare nello stabilimento balneare io chiamo la Finanza! reddit
30 giugno 2026, Italia IL RITARDO DELLA GIUSTIZIA ITALIANA: GUIDI CONDANNATO A SAN MARINO, ASSOLTO DA NOI (la Verità) Mentre l'Italia lo assolveva con tante scuse e gli restituiva i milioni sequestrati, il Tribunale di San Marino ha confermato in vi x.com
Stretta sul commercio abusivo ad Alghero: sequestri e denunceControlli straordinari nella serata di ieri sul lungomare Barcellona ad Alghero, dove è stata condotta un’operazione finalizzata al contrasto del commercio ... algheroeco.com
Stretta sui prezzi del carburante: in provincia di Latina irregolarità in 15 distributoriLa filiera dei carburanti finisce sotto la lente della guardia di finanza di Latina, che ha avviato una stretta contro le speculazioni per tutelare i consumatori. La continua fluttuazione dei prezzi ... ilmessaggero.it