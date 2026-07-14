Guardia di Finanza stretta a Ravenna sulle società apri e chiudi Sequestri per 4,5 milioni

Notizia in breve

La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato 4,5 milioni di euro a diverse società considerate apri e chiudi. Le operazioni sono state condotte dalla Compagnia di Faenza, che ha individuato frodi fiscali legate a queste aziende. Le verifiche hanno portato al sequestro di denaro e beni riconducibili alle attività sospette. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la natura delle operazioni e le eventuali responsabilità.