Guardia di Finanza stretta a Ravenna sulle società apri e chiudi Sequestri per 4,5 milioni

Da ilsole24ore.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato 4,5 milioni di euro a diverse società considerate apri e chiudi. Le operazioni sono state condotte dalla Compagnia di Faenza, che ha individuato frodi fiscali legate a queste aziende. Le verifiche hanno portato al sequestro di denaro e beni riconducibili alle attività sospette. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la natura delle operazioni e le eventuali responsabilità.

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Frodi fiscali con le società apri e chiudi sempre più nel mirino della Guardia di Finanza. Le Fiamme gialle della Compagnia di Faenza, a seguito di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno eseguito un ulteriore decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Tribunale nei confronti di sette soggetti che, a vario titolo, avevano preso parte a uno schema di frode con le società apri e chiudi. Una frode che, come ricorda il comunicato diffuso dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, viene attuata attraverso il ricorso alla ciclica cessazione di attività commerciali che, dopo aver maturato debiti con l’Erario, cessano solo formalmente la propria attività economica, per proseguire con un ulteriore soggetto nella medesima iniziativa imprenditoriale appena interrotta. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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