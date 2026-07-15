Una frode fiscale da oltre 4,5 milioni di euro è stata scoperta con il metodo 'apri e chiudi'. La Finanza ha sequestrato beni a sette persone, dopo un’indagine durata diversi mesi. Le operazioni sono state condotte dalla Compagnia di Faenza su ordine della Procura. Sono stati eseguiti sequestri preventivi per bloccare i patrimoni coinvolti nella frode. Le indagini sono state coordinate per verificare le modalità di evasione fiscale e le attività illecite correlate.

Operazione della Finanza: interrotta una frode fiscale milionaria attuata con il metodo ‘apri e chiudi’. A scoperla sono stati i finanzieri della Compagnia di Faenza che, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di sette persone. Quella scoperta dalle Fiamme gialle è una tipologia di frode realizzata con il ricorso alla ciclica cessazione di attività commerciali - ben sette le imprese che si sono susseguite nel caso scoperto - che, dopo aver maturato debiti con l’Erario, cessano solo formalmente la propria attività economica, per proseguire con un’altra persona nella stessa iniziativa imprenditoriale appena interrotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi frode fiscale col metodo ’apri e chiudi’. Sequestrati beni per oltre 4,5 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GdiF Ravenna: interrotta frode fiscale milionaria attuata con il metodo apri e chiudi. .

Notizie e thread social correlati

Faenza, 7 persone coinvolte in frode fiscale con il metodo “apri e chiudi": sequestrati beni per 4,5 milioniSette persone sono state coinvolte in un’indagine della Guardia di Finanza su un sistema di frode fiscale, noto come “apri e chiudi”.

Messina, frode fiscale nel commercio di metalli preziosi: sequestrati beni per oltre 8 milioni di euroLa Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato beni per oltre 8 milioni di euro.

Temi più discussi: Maxi frode fiscale col metodo ’apri e chiudi’. Sequestrati beni per oltre 4,5 milioni; Frode fiscale? Maxi sequestro a BCube; Frode fiscale nella logistica: maxisequestro da 28 milioni, nel mirino Fiege e Bcube; Milano, frode fiscale sulla manodopera: sequestro preventivo per 28 milioni a 4 società di logistica.

Maxi frode fiscale col metodo ’apri e chiudi’. Sequestrati beni per oltre 4,5 milioniOperazione della Finanza: interrotta una frode fiscale milionaria attuata con il metodo ‘apri e chiudi’. A scoperla sono stati i finanzieri della Compagnia di Faenza che, al termine di complesse indag ... ilrestodelcarlino.it

Frode milionaria con la tecnica apri e chiudi: maxi sequestro tra immobili, conti e rolexLa Finanza stringe il cerchio sul sistema che faceva sparire le tasse: in dieci mesi sequestrati oltre 18 milioni di euro tra la Romagna e le aziende cartiere in tutta Italia. Sottola lente sette at ... msn.com