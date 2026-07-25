SmackDown 25.072026 | Si costruisce la card di Summerslam

Durante lo show di SmackDown del 25 luglio all’Oakland Arena, si è svolta la firma del contratto per il match tra Gunther e Nick Aldis a Summerslam. Adam Pearce ha presieduto l’evento, che ha segnato l’ufficializzazione dell’incontro.

Benvenuti all’analisi di SmackDown del 25 luglio all’Oakland Arena, con il ring già pronto per firmare il contratto che ufficializzerà, per Summerslam, il match tra Gunther e Nick Aldis, con Adam Pearce a fare da supervisore. Nick Aldis è già nel ring, e Adam Pearce invita Gunther per discutere dei termini e delle condizioni contrattuali e mettere in evidenza delle cose. A Nick Aldis, che non è una superstar WWE, viene specificato che nel momento in cui firmerà il contratto nessuno sarà responsabile delle conseguenze del match dal punto di vista fisico. Nick Aldis sa cosa farà. Non avrebbe voluto arrivare a questo punto, ma Gunther lo ha esasperato ed è pronto a mettere la parola fine alla questione, a qualunque costo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 25.07.2026: Si costruisce la card di Summerslam

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