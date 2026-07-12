WWE SummerSlam 2026 | card orario italiano e dove vederlo in diretta tv e streaming

Il SummerSlam 2026 si svolgerà a Minneapolis in due serate consecutive, a partire dalla sera del 12 luglio. L’evento si terrà presso uno stadio con una capienza di oltre 50.000 spettatori. La card comprende diversi incontri di alto livello, con match tra wrestler maschi e femmine. La trasmissione sarà disponibile in diretta su canali sportivi nazionali e piattaforme di streaming, con orario italiano alle 2 di notte.

Minneapolis, 12 luglio 2026 – La WWE si prepara a uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. SummerSlam 2026 andrà in scena in due serate consecutive allo U.S. Bank Stadium di Minneapolis, in Minnesota, con una card che comprende alcuni dei nomi più importanti della compagnia. L’evento si terrà negli Stati Uniti sabato 1° e domenica 2 agosto. A causa del fuso orario, in Italia le due serate cominceranno nella notte tra l’1 e il 2 agosto e in quella tra il 2 e il 3 agosto. SummerSlam 2026, quando si svolge. SummerSlam 2026 si terrà nelle seguenti date: La sede sarà lo U.S. Bank Stadium di Minneapolis, impianto coperto che ospita le partite casalinghe dei Minnesota Vikings della NFL. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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WWE SummerSlam 2026 Full Dream Match Card Predictions | Night 1 & Night 2 | Wrestle Scope

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