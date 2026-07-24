WWE | SmackDown la card del 24 luglio Charlotte Flair e Nia Jax si sfidano per un posto nel Ladder Match di SummerSlam
Nella serata di oggi, la WWE ha trasmesso un nuovo episodio di SmackDown dalla MVP Arena di Oakland, in California. È stato annunciato un solo match ufficiale, nel quale Charlotte Flair e Nia Jax si sfideranno per ottenere un posto nel Ladder Match di SummerSlam. La puntata prosegue la preparazione all’evento estivo, senza ulteriori dettagli sui confronti in programma o altri incontri previsti.
Questa notte la WWE torna in scena con un nuovo episodio di SmackDown, che proseguirà la strada verso SummerSlam. Lo show andrà in scena dalla MVP Arena di Oakland, California, e, almeno per il momento, la compagnia ha annunciato un solo incontro ufficiale. In palio un posto nel Ladder Match. Il match annunciato vedrà Charlotte Flair affrontare Nia Jax in un Ladder Match Qualifying Match. La vincitrice conquisterà un posto nel Ladder Match previsto a SummerSlam, aggiungendo ulteriore prestigio a una sfida che mette di fronte due delle protagoniste più importanti della divisione femminile WWE. Per Charlotte si tratta di un’altra occasione per tornare stabilmente al centro della scena titolata, mentre Nia Jax punta a confermare il proprio status di una delle atlete più dominanti del roster. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
JADE CARGILL Gets Last Laugh on CHARLOTTE FLAIR! SummerSlam OFF
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