WWE | SmackDown la card del 24 luglio Charlotte Flair e Nia Jax si sfidano per un posto nel Ladder Match di SummerSlam

Notizia in breve

Nella serata di oggi, la WWE ha trasmesso un nuovo episodio di SmackDown dalla MVP Arena di Oakland, in California. È stato annunciato un solo match ufficiale, nel quale Charlotte Flair e Nia Jax si sfideranno per ottenere un posto nel Ladder Match di SummerSlam. La puntata prosegue la preparazione all’evento estivo, senza ulteriori dettagli sui confronti in programma o altri incontri previsti.