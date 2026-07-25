SmackDown 24.072026 Ti spezzerò il cuore

Da zonawrestling.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 24 luglio 2026, a Oakland si è svolto uno show di SmackDown dedicato all’avvicinamento a SummerSlam. La serata ha visto la firma del contratto tra Nick Aldis e Gunther e un confronto verbale tra Cody Rhodes e CM Punk. La puntata si è concentrata sugli sviluppi in vista dell’evento principale, senza incontri di alto profilo o risultati definitivi. La serata si è concentrata sugli aspetti promozionali e sulle anticipazioni relative alle sfide future.

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Benvenuti all’analisi di SmackDown, andato in scena dalla Oakland Arena di Oakland, California. Una puntata costruita interamente sull’avvicinamento a SummerSlam, con la firma del contratto tra Nick Aldis e Gunther e l’attesissimo confronto verbale tra Cody Rhodes e CM Punk. Joe Tessitore e Wade Barrett aprono la serata con le immagini della Bay Area e degli arrivi in arena: sfilano Cody Rhodes, il campione WWE CM Punk, Brie Bella, Paige e le Fatal Influence al completo con Jacy Jayne, Fallon Henley e Lainey Reid. Va in onda un video di riepilogo sulla vicenda tra Gunther e Nick Aldis, che culmina con Paul Levesque che rende ufficiale il match per SummerSlam durante il Kickoff. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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