SmackDown 24.072026 Ti spezzerò il cuore

Sabato 24 luglio 2026, a Oakland si è svolto uno show di SmackDown dedicato all’avvicinamento a SummerSlam. La serata ha visto la firma del contratto tra Nick Aldis e Gunther e un confronto verbale tra Cody Rhodes e CM Punk. La puntata si è concentrata sugli sviluppi in vista dell’evento principale, senza incontri di alto profilo o risultati definitivi. La serata si è concentrata sugli aspetti promozionali e sulle anticipazioni relative alle sfide future.

Benvenuti all’analisi di SmackDown, andato in scena dalla Oakland Arena di Oakland, California. Una puntata costruita interamente sull’avvicinamento a SummerSlam, con la firma del contratto tra Nick Aldis e Gunther e l’attesissimo confronto verbale tra Cody Rhodes e CM Punk. Joe Tessitore e Wade Barrett aprono la serata con le immagini della Bay Area e degli arrivi in arena: sfilano Cody Rhodes, il campione WWE CM Punk, Brie Bella, Paige e le Fatal Influence al completo con Jacy Jayne, Fallon Henley e Lainey Reid. Va in onda un video di riepilogo sulla vicenda tra Gunther e Nick Aldis, che culmina con Paul Levesque che rende ufficiale il match per SummerSlam durante il Kickoff. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 24.07.2026 Ti spezzerò il cuore

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Full SmackDown highlights: July 17, 2026

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