SmackDown 10.072026 | un ritorno a sorpresa

Notizia in breve

Durante lo spettacolo di SmackDown del 10 luglio 2026, è avvenuto un ritorno a sorpresa. La puntata si è aperta con un riepilogo di Raw, dove CM Punk ha vinto contro Sami Zayn per il WWE Championship. Durante l’evento, Cody Rhodes non ha potuto partecipare al match programmato a causa di un’aggressione da parte di Gunther.