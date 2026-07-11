SmackDown 10.072026 | un ritorno a sorpresa
Durante lo spettacolo di SmackDown del 10 luglio 2026, è avvenuto un ritorno a sorpresa. La puntata si è aperta con un riepilogo di Raw, dove CM Punk ha vinto contro Sami Zayn per il WWE Championship. Durante l’evento, Cody Rhodes non ha potuto partecipare al match programmato a causa di un’aggressione da parte di Gunther.
Benvenuti all’analisi di SmackDown del 26 maggio al di Oklahoma, che apre con un importante recap di Raw, dove CM Punk sconfisse Sami Zayn per il WWE Championship, sostituendo Cody Rhodes che, durante quella puntata, subito un’aggressione da parte di Gunther che gli impedì di disputare il match programmato. Apre la puntata Nick Aldis, che annuncia, dopo la temporanea sospensione dopo aver aggredito Gunther a Night of Champions, è tornato in servizio per SmackDown e invita il nuovo WWE Champion CM Punk, che ringrazia Nick Aldis per l’opportunità fornita all’ultimo, la chiamata post aggressione di Cody Rhodes e la ricerca di un nuovo sfidante a Sami Zayn a poche ore prima del main event di puntata, e festeggia con gli spettatori il suo ottavo regno da campione massimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE Smackdown 3 July 2026 - Dean Ambrose Returns For Roman Reigns And Seth Rollins, Sami Zayn Promo
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Il #SummerTour della Milano Wrestling continua Prossima fermata: INZAGO (MI) Parco di Villa Falcheris Inzago (MI) Venerdì 10 Luglio 2026 ? Inizio Show ore 21:30 @inzagorevival #GrandeShow #MilanoWrestling facebook