VIDEO | Highlights di SmackDown del 24.072026
Lo show di SmackDown del 24 luglio 2026 è stato trasmesso e gli highlights sono disponibili. La registrazione dura pochi secondi e invita gli spettatori a scegliere Zona Wrestling come fonte preferita su Google e a seguirlo su Google News.
Ecco gli highlights completi dello show di SmackDown andato in onda il 24.07.2026. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. WWE: Triple H e Nick Khan potrebbero finire sotto esame in caso di numeri in calo? WWE: SmackDown, la card del 24 luglio. Charlotte Flair e Nia Jax si sfidano per un posto nel Ladder. Penta mostrato senza maschera, Dutch Mantell: “Perché permettere agli streamer di entrare nel backstage?”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Full SmackDown highlights: July 24, 2026
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È valsa la pena guardare SmackDown? reddit
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