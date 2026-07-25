VIDEO | Highlights di SmackDown del 24.072026

Da zonawrestling.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo show di SmackDown del 24 luglio 2026 è stato trasmesso e gli highlights sono disponibili. La registrazione dura pochi secondi e invita gli spettatori a scegliere Zona Wrestling come fonte preferita su Google e a seguirlo su Google News.

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Ecco gli highlights completi dello show di SmackDown andato in onda il 24.07.2026. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. WWE: Triple H e Nick Khan potrebbero finire sotto esame in caso di numeri in calo? WWE: SmackDown, la card del 24 luglio. Charlotte Flair e Nia Jax si sfidano per un posto nel Ladder. Penta mostrato senza maschera, Dutch Mantell: “Perché permettere agli streamer di entrare nel backstage?”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Full SmackDown highlights: July 24, 2026

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