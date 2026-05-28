L’ufficio del Segretario generale dell’Onu ha accusato Israele di violenze sessuali, scatenando una reazione dura da parte delle autorità israeliane. Il confronto tra le due parti riguarda le accuse di abusi, che sono state respinte come infondate da Tel Aviv. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni tra l’Onu e il governo israeliano, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui casi o le fonti delle accuse. La questione è diventata oggetto di discussione pubblica e diplomatica.

È scontro totale tra l’ufficio del Segretario generale Onu António Guterres. e Tel Aviv. L’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon ha annunciato che Gerusalemme congela ogni cooperazione con l’ufficio di Guterres, dopo la decisione – non ancora ufficializzata – di inserire lo Stato ebraico nella lista dei soggetti responsabili di violenza sessuale in zone di conflitto. A riportare la notizia è il Times of Israel. Accusa mal tollerata da Tel Aviv, che ha reagito duramente: «Una decisione politica, sconnessa dai fatti e dalla realtà», ha scritto Danon su X (ex Twitter), attaccando l’accusa che secondo fonti israeliane sarebbe contenuta nel prossimo rapporto annuale del segretario generale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Israele responsabile di violenze sessuali”: scontro frontale tra Tel Aviv e l’Onu del segretario Guterres

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