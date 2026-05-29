Il segretario generale ONU Guterres accusa Israele di stupri e torture sui palestinesi

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, le Nazioni Unite hanno verificato diversi casi di violenza sessuale e tortura contro palestinesi, attribuiti a forze israeliane. Il segretario generale dell'ONU ha denunciato pubblicamente le violenze, citando rapporti ufficiali e testimonianze raccolte dall'organizzazione. Non sono stati forniti dettagli sui singoli incidenti, ma la denuncia riguarda un numero consistente di episodi verificati nel corso dell'anno.

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Secondo un rapporto del segretario generale ONU Antonio Guterres, nel 2025 le Nazioni Unite hanno verificato numerosi casi di violenza sessuale commessi da Israele nei confronti dei palestinesi, inclusi episodi di tortura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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