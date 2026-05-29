Il segretario generale ONU Guterres accusa Israele di stupri e torture sui palestinesi

Notizia in breve

Nel 2025, le Nazioni Unite hanno verificato diversi casi di violenza sessuale e tortura contro palestinesi, attribuiti a forze israeliane. Il segretario generale dell'ONU ha denunciato pubblicamente le violenze, citando rapporti ufficiali e testimonianze raccolte dall'organizzazione. Non sono stati forniti dettagli sui singoli incidenti, ma la denuncia riguarda un numero consistente di episodi verificati nel corso dell'anno.