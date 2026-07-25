Sinner rinuncia all' ATP di Montreal stop al record di 6 Masters 1000 consecutivi Jannik | Preservare le energie

Da ilgiornaleditalia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha annunciato tramite i social ufficiali del torneo di Montreal che non parteciperà al Masters 1000 in programma all’inizio di agosto. La sua assenza significa la fine del suo record di sei tornei Masters 1000 consecutivi. La decisione è stata presa per preservare le energie in vista di altri impegni. Anche Novak Djokovic ha comunicato la sua assenza dallo stesso evento.

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La rinuncia dell'azzurro è stata ufficializzata attraverso i canali social del torneo canadese, insieme a quella di Novak Djokovic, anche lui assente dall'appuntamento nordamericano Jannik Sinner non prenderà parte al Masters 1000 di Montreal, in programma all'inizio di agosto. Il numero uno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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