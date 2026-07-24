Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Tennis Canada ha annunciato il forfait del tennista numero uno del ranking mondiale, che aveva manifestato interesse a disputare l’evento. La scelta esclude la possibilità di completare un anno con nove tornei Masters 1000, obiettivo che aveva annunciato in precedenza. La decisione non è stata accompagnata da comunicazioni ufficiali sulle motivazioni.

Jannik Sinner non sarà al via del Masters 1000 di Montreal. Tennis Canada ha ufficializzato il forfait del numero uno del ranking mondiale, che ha deciso di rinunciare al torneo canadese, in programma dal 2 al 13 agosto, ponendo così fine anche alla possibilità di inseguire un’impresa senza precedenti: conquistare tutti e nove i Masters 1000 nell’arco della stessa stagione. Jannik Sinner and Novak Djokovic have withdrawn from the National Bank Open presented by Rogers. Félix Auger-Aliassime will be the tournament’s No. 2 seed. Updated list of players https:t.coTqFjQbmqA0 — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 24, 2026 La scelta è maturata insieme al suo staff, con l’obiettivo di preservare la condizione fisica e calibrare al meglio il calendario in vista dei prossimi appuntamenti sul cemento americano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner ha scelto: niente ATP di Montreal. Sfuma la suggestione dei 9 Masters 1000 in un anno

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