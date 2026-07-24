Sinner rinuncia a Montreal | salta il sogno del record nei Masters 1000

Jannik Sinner non parteciperà all’ATP 1000 di Montreal. Gli organizzatori dell’Open del Canada hanno confermato il ritiro del tennista, che era tra gli iscritti dopo aver rimandato la decisione di partecipare. La sua assenza significa che non potrà tentare di battere il record nei Masters 1000. La motivazione ufficiale del ritiro non è stata comunicata.

Jannik Sinner non sarà al via dell’ATP 1000 di Montreal. Gli organizzatori dell’Open del Canada hanno ufficializzato il ritiro del numero uno al mondo, che era presente nella lista degli iscritti dopo aver rimandato la decisione sulla partecipazione al torneo. Il Masters 1000 canadese prenderà il via il prossimo 2 agosto e vedrà quindi l’assenza del campione altoatesino, che ha scelto di modificare il proprio calendario dopo il successo ottenuto a Wimbledon. Sfumato il possibile en plein nei nove Masters 1000. Con la rinuncia a Montreal, Sinner abbandona la possibilità di realizzare un’impresa mai riuscita nella storia del tennis: vincere tutti e nove i tornei Masters 1000 disputati nello stesso anno solare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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