Sinner rinuncia a Montreal | il comunicato ufficiale e il dubbio sulla scelta in vista degli US Open

Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, primo torneo della tournée nordamericana in vista degli US Open. La decisione è stata presa con il supporto del suo staff e è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, in cui si specifica che il giocatore intende concentrarsi sulla propria salute. La scelta lascia aperto il dubbio sulla sua presenza agli US Open.

Jannik Sinner non prenderà parte al Masters 1000 di Montreal, primo appuntamento della tournée nordamericana sul cemento che conduce agli US Open. Una scelta maturata insieme al proprio staff e comunicata attraverso una nota ufficiale, nella quale il numero uno del mondo spiega di voler dare priorità alla salute. “ Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal. Non è mai facile saltare un evento così importante ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Sono deluso di non poter essere presente, ma non vedo l’ora di tornare a Montreal in futuro “, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Comunque chi si e’ sorpreso della rinuncia di Sinner a Montreal dopo i problemi di programmazione di quest’anno è davvero un sognatore x.com

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