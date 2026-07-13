il dubbio di sinner sulla strada verso gli us open

Il tennista numero uno al mondo non ha ancora confermato la partecipazione agli US Open. La sua agenda prevede gare a Montreal dal 2 al 11 agosto e a Cincinnati dal 13 al 23 agosto, ma si pensa che potrebbe rinunciare a uno dei due tornei. La decisione finale arriverà nelle prossime ore, per arrivare alle prove sul cemento di New York in forma.

Il n. 1 scioglierà le riserve nelle prossime ore. Sulla carta dovrebbe giocare prima a Montreal (2-11 agosto) e poi a Cincinnati (13-23 agosto) ma è molto probabile che decisa di dare forfait a uno dei due Masters 1000 per arrivare fresco a Flushing Meadows. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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