Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, preferendo riposare prima degli US Open. Dopo la vittoria a Wimbledon, il giocatore punta a recuperare energie per il torneo di New York. Anche Novak Djokovic ha annunciato il forfait per lo stesso evento. Flavio Cobolli sarà la settima testa di serie nel tabellone del torneo. È il sesto Masters 1000 della stagione a cui Sinner rinuncia.

Jannik vuole rifiatare dopo la vittoria a Wimbledon, punterà tutto su New York. Forfait anche per Djokovic. Flavio Cobolli sarà la settima testa di serie del tabellone Jannik Sinner dopo la vittoria aWimbledonda forfait al Masters 1000 di Montreal, il sesto della stagione. In Canada, a Toronto, il numero 1 al mondo aveva vinto il primo titolo di categoria nel 2023. Mentre nel 2024 a Montreal partecipò, perdendo ai quarti. L’anno scorso invece decise di rinunciare al Masters canadese. L’annuncio della rinuncia dell’altoatesino è arrivato circa una settimana prima dell’inizio del torneo, che comincierà iol 2 agosto. Non solo Sinner ha dato forfait, anche Novak Djokovic non prenderà parte al torneo di Montreal, permettendo così a Flavio Cobolli di diventare settima testa di serie del tabellone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Sinner non parteciperà al Masters 100o di Montreal: l’obbiettivo è riposare prima degli Us Open

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