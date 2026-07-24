Jannik Sinner ha annullato la partecipazione al Masters 1000 di Montreal. La decisione è stata presa per evitare un sovraccarico fisico e mantenere la condizione ottimale. Il tennista, numero uno al mondo, non prenderà parte al torneo, rinunciando così all’obiettivo di vincere tutti e nove i Masters 1000 in una stagione, un'impresa mai riuscita prima.

Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione dal Masters 1000 di Montreal, e salterà quindi il torneo. Il N.1 al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Master 1000 di Cincinnati in programma dal 13 agosto. "Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal", ha comunicato Sinner. "Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Sportmediaset.mediaset.it - Canada Open, Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Montreal

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner-Alcaraz: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Canada Open, Jannik Sinner non giocherà il Master 1000 di Montreal

Jannik Sinner ha vinto tutti i Masters 1000. Eppure Montreal manca alla collezione…Jannik Sinner ha completato la vittoria in tutti i nove tornei Masters 1000 del circuito ATP, dopo aver conquistato gli Internazionali d’Italia il 17...

Temi più discussi: Sinner verso lo US Open: gli scenari per le prossime settimane; Quando tornerà in campo Sinner in vista degli Us Open 2026: è iscritto in Canada e a Cincinnati; Quando torna in campo Sinner? Montreal favorita su Cincinnati, l’obiettivo è lo US Open; Sinner, quando torna in campo? Canada, Cincinnati e Us Open: quando può tornare ad affrontare Alcaraz e il ranking attuale.

PILLOLE CANADESI Jannik #Sinner potrebbe essere il 7°plurivincitore nella storia dell'Open del Canada ad imporsi almeno una volta sia a Toronto (dove ha già vinto nel 2023) sia a Montreal, dove si gioca quest'anno I 6 tennisti che ci sono riuscit x.com

Perché Jannik Sinner salta il prossimo Masters 1000: l’Azzurro ha fatto una scelta chiaraJannik Sinner si allunga le vacanze: il numero uno del mondo, fresco vincitore di Wimbledon, ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Montreal, in programma in Canada dal 2 al 13 agosto. Il tennista ... sportal.it

Sinner rinuncia al Canadian Open: stop al record di sei Masters 1000 consecutiviJannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, in programma sui campi in duro all'inizio di agosto. Il numero uno del mondo ha scelto di prolungare il riposo dopo la vittoria a Wimbledon. tg24.sky.it