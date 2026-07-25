Sinner i motivi del no a Montreal Ma in Canada non l' hanno presa bene

Jannik Sinner ha deciso di non partecipare al torneo di Montreal. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda la sua assenza dall’evento in programma in Canada. La rinuncia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli organizzatori e i tifosi, che avevano sperato di vederlo in campo. La motivazione precisa della sua assenza non è stata resa pubblica.

Jannik Sinner non scenderà in campo a Montreal. Una rinuncia calcolata, con cui sfuma la possibilità di continuare un cammino unico, che lo stava vedendo vincitore di tutti i Masters 1000 disputati fino a quel momento, ma che permetterà al tennista azzurro di riorganizzare le energie fisiche e mentali per orchestrare al meglio le settimane che lo porteranno da Cincinnati allo Us Open, diminuendo il rischio di crolli come quello che aveva sancito la sua eliminazione dal Roland Garros contro Cerundolo., I motivi sono chiari e, guardando il calendario fitto e senza soste, anche comprensibili: Sinner ci ha abituati a periodi prolungati di grandi prestazioni che hanno, però, sempre avuto delle conseguenze a livello fisico che lo hanno più volte destabilizzato nel corso delle partite. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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