Canada Open Jannik Sinner non giocherà il Master 1000 di Montreal

Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il tennista ha deciso di cancellare la propria iscrizione, evitando di sovraccaricare il proprio corpo. La scelta è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul motivo. Sinner aveva inizialmente confermato la presenza, ma ha successivamente optato per il forfait. Il torneo si svolgerà come previsto senza la sua presenza. Il giocatore aveva l’obiettivo di conquistare tutti i nove Masters 1000 in una stagione, obiettivo che ora non potrà essere raggiunto.

Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione dal Master 1000 di Montreal, e salterà quindi il torneo. Il N.1 al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Master 1000 di Cincinnati in programma dal 13 agosto. Oltre a Sinner, anche Novak Djokovic si è ritirato dal torneo canadese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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