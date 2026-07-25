La nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale italiana ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni esponenti di sinistra hanno espresso dubbi sulla sua idoneità al ruolo, sostenendo che non possa svolgere le funzioni di allenatore a livello nazionale. Tuttavia, altri hanno formulato auguri a Pirlo e alla squadra. La discussione si concentra sulle capacità tecniche e sull’esperienza del tecnico, senza ulteriori dettagli sui motivi delle critiche.

Sinistra contro Andrea Pirlo scelto come ct della Nazionale italiana di calcio per risollevare il movimento dopo anni di delusioni. "Non si può che fare gli auguri più sentiti a Pirlo e alla nazionale italiana di calcio. Con un 'ma': Pirlo pochi mesi fa ha fatto una scelta per me incomprensibile e sbagliata, quella di diventare ambasciatore nel mondo di Fonbet, prima agenzia di scommesse in Russia", ha dichiarato sui suoi canali social il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. "Il settore delle scommesse non è colpito dalle sanzioni europee, ma questo non toglie che un personaggio pubblico della levatura di Andrea Pirlo dovrebbe riflettere sul significato pubblico di scelte private e di affari", continua. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinistra contro Pirlo: "Non può fare il ct", cosa c'è dietro le accuse

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