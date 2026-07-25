Andrea Pirlo e i rubli insanguinati è già polemica sul nuovo Ct | il contratto con lo sponsor in Russia e le accuse da Kiev – Il video

La nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana sta suscitando polemiche legate a un contratto con uno sponsor russo e a un viaggio in Russia. Le accuse arrivano da Kiev, che critica la scelta e la presenza di Pirlo in Russia. La questione si apre a un dibattito politico, con alcune voci che contestano il coinvolgimento dell’ex calciatore in attività legate alla Russia. La situazione ha già generato tensioni e attenzione sui rapporti tra sport e politica.

La scelta di Andrea Pirlo come prossimo Ct della Nazionale italiana rischia di diventare anche un caso politico, dopo che l’ex calciatore era già finito al centro delle polemiche per un viaggio in Russia. Sui social cresce il malumore per chi non ha dimenticato che l’ex calciatore è diventato global ambassador di Fonbet, il principale bookmaker russo. Un accordo che la stessa azienda aveva salutato con parole di entusiasmo, visto che aveva dimostrato quanto fosse possibile coinvolgere un volto noto del calcio internazionale anche con l’isolamento di Mosca per l’invasione in Ucraina. A maggio scorso Pirlo si è poi presentato allo stadio Luzhniki a Mosca per il «Giorno del calcio», evento organizzato proprio da Fonbet, dove aveva firmato autografi insieme ad altri protagonisti del calcio russo come Dzyuba. 🔗 Leggi su Open.online

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