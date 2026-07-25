Un stuntman ha raccontato di aver dovuto allenare la resistenza, imparando a remare in Grecia per interpretare le scene di una nave. Ha lavorato in Scozia su un set con attori noti, tra cui due protagonisti di film d’azione e una celebrità del cinema. Ha anche descritto la calma di un regista durante le riprese. La sua carriera è stata supportata da una madre che lo ha accompagnato e spinto a fare esperienze all’estero.

Dietro questo lungo percorso c'è l'innato talento di un ragazzo, ma anche l'impegno costante di una madre che ha saputo riconoscerlo e sostenerlo: «Mi ha seguito e accompagnato lungo tutto il percorso iniziale, anche spingendomi fuori dall’Italia per fare esperienze. Quando abbiamo saputo delle audizioni alla Laine di Londra, una delle più celebri scuole di formazione professionale per chi vuole studiare danza, canto e recitazione, ha capito che poteva essere l'occasione giusta. La scuola dura tre anni, io ne avevo 15 e frequentavo la prima al liceo a Siracusa. Ho tentato l'audizione l’anno dopo. E mi hanno preso». Non deve essere stato facile superare le selezioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simone Moncada, stuntman nell'Odissea: «Ho dovuto allenare la resistenza. In Grecia ho imparato a remare per guidare la nave di Ulisse. In Scozia ero sul set in spiaggia con Matt Damon, Tom Holland e Zendaya. Nolan? Mi ha colpito la sua calma»

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