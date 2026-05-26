Zendaya interpreta una dea. E a quanto pare, sul set di Odissea, si è comportata come tale. Al punto da strappare a Christopher Nolan qualcosa che i suoi colleghi, pur navigati, suoi collaboratori da anni e con degli Oscar in bacheca, non erano riusciti a ottenere nemmeno per sbaglio: un complimento vero. E sul set la gelosia degli altri protagonisti – Matt Damon e Tom Holland ( compagno di vita di Zendaya ) in testa – è dilagata senza sosta. Gary Oldman racconta il silenzio di Christopher Nolan. Per capire la portata storica dell’evento, bisogna prima capire come funziona il silenzio di Nolan. Gary Oldman, che con il regista anglo-americano lavora da 18 anni (dal primo Batman del 2005 a Oppenheimer nel 2023), lo ha raccontato a tutti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sul set di "Odissea", il rarissimo complimento di Christopher Nolan diretto a Zendaya ha fatto ingelosire Matt Damon e Tom Holland

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