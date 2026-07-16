Tom Holland ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da Zendaya, in cui le è stato detto che il regista Nolan voleva vederlo nel cast del suo nuovo film, “Odissea”. Holland ha detto di aver visto un sorriso apparire sul volto di Zendaya dopo aver ricevuto la notizia. Il film di Nolan uscirà il 16 luglio e l’attesa per la sua uscita è molto alta.

Il nuovo film di Christopher Nolan arrivera nelle sale il 16 luglio e, come accade per ogni progetto del regista, l’attesa è altissima. Nel frattempo, Holland ha raccontato che, dopo essere stato scelto per interpretare Telemaco, Nolan gli ha affidato una missione tanto inaspettata quanto speciale: chiedere personalmente a Zendaya se volesse entrare nel cast nei panni di Atena. Un compito che l’attore ha accolto con grande entusiasmo: «È stato un regalo, perché so quanto Zendaya ammiri Chris. Interstellar è il suo film preferito». L’attrice, infatti, è da sempre una grande fan del regista. Quando ha saputo che il compagno avrebbe preso parte al progetto era già al settimo cielo per lui e lo aveva persino aiutato a leggere il copione, senza immaginare che, di lì a poco, avrebbe dovuto studiarlo con molta più attenzione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tom Holland ha detto a Zendaya che Nolan la voleva nell'Odissea: «Ho visto comparire il sorriso sul suo viso»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tom Holland confirms Zendaya said she would leave him if he didnt film The Odyssey

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sul set di "Odissea", il rarissimo complimento di Christopher Nolan diretto a Zendaya ha fatto ingelosire Matt Damon e Tom Holland

Tom Holland, il retroscena su Zendaya in Odissea: “È stato Nolan a chiedermi di coinvolgerla”Tom Holland ha rivelato che è stato Christopher Nolan a chiedergli di coinvolgere Zendaya nel cast di Odissea.

Temi più discussi: Tom Holland sul set dell’Odissea durante una scena importante per Zendaya: Indossavo una felpa con il cappuccio e me ne stavo in un angolo, godendomi la sua interpretazione. Era per dire: Sono qui, se hai bisogno (ma per Christopher Nolan, lei è sem; Tom Holland ha trovato il modo più dolce per dire a Zendaya che avrebbe recitato in Odissea; Tom Holland snobbato da Haaland, l’invito a cena e la (non) risposta; L'Odissea, il timore di Tom Holland all'inizio delle riprese.

La mia recensione di #Odissea #TheOdyssey di #ChristopherNolan con #MattDamon #AnneHathaway #TomHolland #Zendaya #RobertPattinson #CharlizeTheron: emozionialcinema.it/2026/07/odisse… x.com

Fandango : Davvero divertente e diverso Tom Holland e il cast su 'Spider-Man: Brand New Day' reddit

Cosa ha detto Tom Holland e perché le sue parole dividono i fan dell'Odissea di NolanL'uso di un linguaggio moderno nel kolossal ispirato a Omero scatena il dibattito. Il regista difende la scelta: Volevo un racconto vivo, non una lezione di storia ... quotidiano.net

Tom Holland ha trovato il modo più dolce per dire a Zendaya che avrebbe recitato in OdisseaTom Holland ha voluto essere il primo a dire a Zendaya che Christopher Nolan l'aveva scelta per interpretare Atena in Odissea. Ecco come è andata. cosmopolitan.com