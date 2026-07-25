sicurezza in mare una giornata di prevenzione

A Viareggio si è celebrato il World Drowning Prevention Day, giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti in mare. L'evento si è svolto con iniziative di sensibilizzazione e attività di informazione sulla sicurezza in acqua, promosse per tutta la giornata. La manifestazione ha coinvolto volontari e autorità locali, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti di annegamento e promuovere comportamenti più sicuri in mare.

Anche Viareggio ha aderito al World Drowning Prevention Day, la giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione FEE Italia per il terzo anno consecutivo, coinvolgerà oggi oltre 250 località “ Bandiera Blu “ italiane in un’unica grande campagna nazionale di sensibilizzazione, con l’obiettivo di ricordare quanto la prevenzione possa fare la differenza nel ridurre il numero degli incidenti e degli annegamenti. Protagonisti della giornata saranno tutti coloro che ogni giorno operano per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti lungo il litorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pisa: Giornata mondiale della prevenzione dallannegamento

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