Il Parlamento ha istituito la Giornata Nazionale per la prevenzione del melanoma, una legge che si basa sulla storia di un paziente e sull’attività di un evento dedicato alla sensibilizzazione. La giornata si propone di promuovere diagnosi precoce, screening dermatologici e una maggiore consapevolezza sulla prevenzione. La legge è stata approvata con il supporto di diverse forze politiche e mira a diffondere informazioni utili sulla tutela della salute della pelle.

I l Parlamento ha istituito la Giornata Nazionale per la prevenzione del melanoma. Il riconoscimento trasforma il MelanomaDay, nato dalla storia personale di Gianluca Pistore dopo la morte del padre Silvio per melanoma, in un appuntamento nazionale dedicato a prevenzione, diagnosi precoce e screening dermatologici. Melanoma: tutto quello che c’è da sapere X Ci sono storie che nascono da una ferita personale e riescono, nel tempo, a trasformarsi in qualcosa di utile per gli altri. Il MelanomaDay nasce così: dall’esperienza di Gianluca Pistore, oggi presidente dell’Associazione MelanomaDay, che ha perso il padre Silvio per melanoma a soli 51 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Parlamento istituisce la Giornata Nazionale per la prevenzione del melanoma. Una legge nata dalla storia di Gianluca Pistore e dall’impegno del MelanomaDay per promuovere diagnosi precoce, screening dermatologici e cultura della prevenzione

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