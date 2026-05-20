Ad Atessa torna la Giornata della sicurezza attività gratuite per bambini dedicate alla prevenzione e alla sicurezza
Ad Atessa si svolgerà domenica 24 maggio l’edizione 2026 della “Giornata della Sicurezza”, un evento promosso dall’Assessorato alla Sanità Pubblica del Comune. La manifestazione prevede attività gratuite rivolte ai bambini, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione e sulla sicurezza. La giornata si terrà in una location aperta al pubblico e sarà dedicata a coinvolgere i più giovani attraverso giochi e iniziative educative. L’evento si inserisce nel calendario annuale di iniziative dedicate alla tutela della salute e della sicurezza.
Il Comune di Atessa - Assessorato alla Sanità Pubblica - organizza per domenica 24 maggio l’edizione 2026 della “Giornata della Sicurezza”. Un evento dedicato ai bambini per la promozione della prevenzione, della sicurezza e delle buone pratiche civili.L’iniziativa si svolgerà in piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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