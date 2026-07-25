Sono stati sbloccati quasi 160 mila euro per la manutenzione e la sicurezza di una casa popolare in via della Costa a Levane. La Giunta comunale ha approvato l’utilizzo di fondi derivanti dai canoni degli alloggi di edilizia pubblica. Il denaro servirà per interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile. La decisione riguarda un intervento di messa in sicurezza di un edificio destinato ad alloggi popolari.

La Giunta comunale di Montevarchi ha approvato l’utilizzo di una quota dei proventi derivanti dai canoni concessori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per finanziare un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di un immobile adibito a casa popolare situato in via della Costa 1, nella frazione di Levane. La delibera, approvata all’unanimità nella seduta del 14 luglio, riguarda un intervento complessivo dal valore di poco superiore ai 158 mila euro. L’operazione rientra nel Piano triennale degli investimenti 2025-2027 predisposto dal Lode (Livello ottimale di esercizio) della provincia di Arezzo e attuato attraverso Arezzo Casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza delle case popolari. Cantiere per la palazzina di Levane. Sbloccati quasi 160 mila euro

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