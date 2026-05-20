Trasloco forzato dalle case popolari a Milano per 160 famiglie | Abbiamo paura che non ci facciano più tornare

Dopo l’annuncio di un trasloco forzato, 160 famiglie che abitano nelle case popolari in zona Loreto a Milano esprimono preoccupazione riguardo alla possibilità di dover lasciare le loro abitazioni. I residenti riferiscono di aver ricevuto comunicazioni che li invitano a lasciare le proprie case, senza però conoscere ancora le modalità o i tempi di questa operazione. La paura di non poter tornare nelle loro abitazioni si fa strada tra le persone coinvolte, che chiedono spiegazioni e chiarimenti.

I residenti delle case popolari in zona Loreto riportano a Fanpage.it il timore di dover lasciare le loro case. Il presidente di Aler Milano: "Li tuteleremo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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