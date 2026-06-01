Il nuovo volto delle case popolari di Vetralla costato 7,5 milioni di euro

Notizia in breve

Le case popolari di Vetralla sono state ristrutturate, con lavori completati negli edifici di via Fratelli Cervi e via Aldo Moro. L'intervento, realizzato dall'Ater, ha richiesto un investimento complessivo di oltre 7,5 milioni di euro. La riqualificazione ha riguardato le strutture e le finiture degli immobili, migliorando le condizioni degli alloggi. La conclusione dei lavori è stata annunciata nelle ultime settimane.