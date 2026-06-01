Il nuovo volto delle case popolari di Vetralla costato 7,5 milioni di euro
Le case popolari di Vetralla sono state ristrutturate, con lavori completati negli edifici di via Fratelli Cervi e via Aldo Moro. L'intervento, realizzato dall'Ater, ha richiesto un investimento complessivo di oltre 7,5 milioni di euro. La riqualificazione ha riguardato le strutture e le finiture degli immobili, migliorando le condizioni degli alloggi. La conclusione dei lavori è stata annunciata nelle ultime settimane.
Le case popolari di Vetralla hanno un nuovo volto. È terminata la ristrutturazione degli stabili di via Fratelli Cervi e di via Aldo Moro di proprietà dell'Ater: un investimento di oltre 7,5 milioni di euro da parte dell'ente che gestisce gli edifici a uso popolare.“Gli appartamenti - afferma. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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