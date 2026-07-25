Venerdì 24 luglio, nel Museo del Pays Châtillonnais a Châtillon-sur-Seine, è stato rubato il collare d'oro della principessa di Vix. Il furto è avvenuto in pieno giorno e senza forzature evidenti alla teca. La sicurezza del museo è risultata insufficiente, nonostante i recenti interventi di messa in sicurezza di altri musei francesi. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata.

Roma, 26 luglio 2026 - Messo in sicurezza il Louvre, la Francia si ritrova con un altro furto eccellente in un famoso museo. È sparito venerdì 24 luglio il collare d'oro della principessa di Vix, svanito nel nulla in pieno giorno dalla sua teca nel Museo del Pays Châtillonnais, a Châtillon-sur-Seine, in Borgogna. Furto durante l’orario di apertura al pubblico . E se il clamoroso raid nella Galleria di Apollo del Museo del Louvre di Parigi (Riaperta il 22 luglio al pubblico) dello scorso il 19 ottobre 2025, era sembrato azzardato perché in pieno giorno davanti agli occhi dei passanti incuriositi, che avevano notato il montacarichi arrivare al terrazzo del museo parigino, e la spettacolare fuga in scooter, questo di Châtillon-sur-Seine non è stato da meno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza colabrodo nei musei francesi, rubato in pieno giorno anche il collare d’oro della principessa di Vix

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