Entrano come turisti escono con l’oro della principessa di Vix | clamoroso furto al museo in Francia

Da secoloditalia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 24 luglio, al Museo del Pays Châtillonnais in Borgogna, alcuni uomini sono entrati come visitatori e sono fuggiti con 480 grammi d’oro e il torque della principessa di Vix, risalente a 2.500 anni fa. Il furto è avvenuto dalla porta principale. Il reperto, tra i più preziosi dell’archeologia francese, è stato rubato senza che i responsabili siano stati ancora individuati. La polizia indaga sull’accaduto.

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Sono entrati dalla porta principale come normali visitatori. Poco dopo ne sono fuggiti con 480 grammi d’oro e 2.500 anni di storia. Venerdì 24 luglio, nel Museo del Pays Châtillonnais di Châtillon-sur-Seine, in Borgogna, alcuni uomini hanno rubato il torque della principessa di Vix, uno dei reperti più preziosi dell’archeologia francese. Il colpo è avvenuto in pieno giorno, davanti ai turisti e nonostante telecamere, porte blindate e un dispositivo di sicurezza appena rafforzato. Il colpo da maestri. Nel tardo pomeriggio i gendarmi presidiavano l’edificio, ormai chiuso. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni movimento dei responsabili, che avrebbero agito a volto scoperto e sarebbero fuggiti dall’entrata principale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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