Venerdì 24 luglio, al Museo del Pays Châtillonnais in Borgogna, alcuni uomini sono entrati come visitatori e sono fuggiti con 480 grammi d’oro e il torque della principessa di Vix, risalente a 2.500 anni fa. Il furto è avvenuto dalla porta principale. Il reperto, tra i più preziosi dell’archeologia francese, è stato rubato senza che i responsabili siano stati ancora individuati. La polizia indaga sull’accaduto.

Sono entrati dalla porta principale come normali visitatori. Poco dopo ne sono fuggiti con 480 grammi d’oro e 2.500 anni di storia. Venerdì 24 luglio, nel Museo del Pays Châtillonnais di Châtillon-sur-Seine, in Borgogna, alcuni uomini hanno rubato il torque della principessa di Vix, uno dei reperti più preziosi dell’archeologia francese. Il colpo è avvenuto in pieno giorno, davanti ai turisti e nonostante telecamere, porte blindate e un dispositivo di sicurezza appena rafforzato. Il colpo da maestri. Nel tardo pomeriggio i gendarmi presidiavano l’edificio, ormai chiuso. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni movimento dei responsabili, che avrebbero agito a volto scoperto e sarebbero fuggiti dall’entrata principale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Entrano come turisti, escono con l’oro della principessa di Vix: clamoroso furto al museo in Francia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francia, furto con scasso al museo Lalique: rubati gioielli per milioni di euroUn furto con scasso ha colpito il museo Lalique in Francia, portando via circa venti gioielli.

Napoli, arrestati due specialisti del furto con strappo: nel mirino collane d’oro dei turistiDue persone sono state arrestate nel centro storico di Napoli con l’accusa di aver messo a segno furti con strappo, principalmente ai turisti,...