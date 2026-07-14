Volley il Collare d' Oro del Coni al presidente Manfredi

Il Collare d'Oro del Coni è stato consegnato al presidente della Federazione Italiana Pallavolo. La Giunta Nazionale del Coni ha deciso di assegnarlo su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il riconoscimento viene attribuito per meriti sportivi e rappresenta uno dei più alti onori nel settore. La premiazione avviene annualmente e coinvolge figure di spicco del mondo sportivo italiano.

Il CONI ha assegnato il Collare d'Oro al Merito Sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il Collare d'Oro al Merito Sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani, che conseguono risultati di particolare prestigio; ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano; alle società sportive in attività, con almeno cento anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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