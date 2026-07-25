Sicilia la gara da 1,4 miliardi per le isole minori è lontana ma è già polemica su requisiti e incarichi
In Sicilia, una gara da 1,4 miliardi di euro per le isole minori è ancora in fase di definizione, ma ha già suscitato polemiche riguardo ai requisiti e agli incarichi assegnati. La discussione si è accesa tra gli operatori del settore, con accuse di irregolarità e richieste di dimissioni di alcuni responsabili. La procedura non è ancora stata concluse, ma le tensioni sono già evidenti.
La gara è ancora lontana, ma l’importo da quasi un miliardo e mezzo ha già messo in fibrillazione il settore. Con tanto di allusioni, veleni e richieste di dimissioni. Accade in Sicilia, dove il governo Schifani prima di chiudere la legislatura dovrebbe arrivare alla sottoscrizione dei contratti con chi nel prossimo futuro si occuperà delle della continuità territoriale marittima con le isole minori. Tra Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie, i collegamenti via nave sono al centro della vita di centinaia di migliaia di persone all’anno, se oltre ai residenti si considerano i tanti turisti che le scelgono come meta per le vacanze. I... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Sicilia, aumentano le tariffe dei traghetti per le isole minori: infuria la polemica contro Caronte & TouristIn Sicilia, da metà maggio, le tariffe dei traghetti per le isole minori sono salite, scatenando reazioni contrarie.
Aumentano tariffe Caronte & Tourist per isole minori Sicilia: scoppia la polemicaIn Sicilia, la decisione di Caronte & Tourist di aumentare i prezzi dei biglietti tra il 30 e il 50% ha scatenato reazioni di critica.
Temi più discussi: Isole minori Sicilia, gara milionaria: il Comitato chiede stop a Schifani piena luce su assessorato ai trasporti; Gara da 1,4 miliardi per i collegamenti con le isole minori: cresce la pressione di politica e sindacati; Collegamenti marittimi, chiesta audizione urgente all'Ars per la gara da 1,4 miliardi; Concorsi Regione Siciliana: Scopri i Tuoi Risultati.
La Sicilia. . La Meta Catania non molla: la finale scudetto si decide a gara 3 Davanti a un PalaCatania gremito, i rossazzurri battono Torino 6-3 e riportano la serie in parità, rimandando ogni verdetto all'ultimo, decisivo atto. Una prestazione di carattere pe facebook
Fatevi sotto! L' @agenziademanio mette all’asta i terreni da destinare alle rinnovabili: e-gazette.it/sezione/rinnov…. I terreni in gara sono 8 e hanno una superficie complessiva di 50 ettari, sono in Abruzzo (2 terreni), Campania, Lombardia (2 terreni), Piemonte, x.com
Collegamenti con le isole minori, chiesta audizione urgente all'Ars sulla procedura per la gara da 1,4 miliardiIl deputato di Sud Chiama Nord, Giuseppe Lombardo, porta la questione in commissione Ambiente, Territorio e Mobilità per fare luce su tempi, criteri e affidamento dei servizi: Indispensabile che il P ... palermotoday.it
Collegamenti isole minori in Sicilia, la gara da 1,4 miliardi nel mirino di politica e sindacatiTorna al centro del confronto politico e sindacale la gara da 1,4 miliardi di euro che la Regione siciliana si prepara a bandire per l’affidamento dei ... messina.gazzettadelsud.it