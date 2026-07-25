Sicilia la gara da 1,4 miliardi per le isole minori è lontana ma è già polemica su requisiti e incarichi

Notizia in breve

In Sicilia, una gara da 1,4 miliardi di euro per le isole minori è ancora in fase di definizione, ma ha già suscitato polemiche riguardo ai requisiti e agli incarichi assegnati. La discussione si è accesa tra gli operatori del settore, con accuse di irregolarità e richieste di dimissioni di alcuni responsabili. La procedura non è ancora stata concluse, ma le tensioni sono già evidenti.