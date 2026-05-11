Aumentano tariffe Caronte & Tourist per isole minori Sicilia | scoppia la polemica

In Sicilia, la decisione di Caronte & Tourist di aumentare i prezzi dei biglietti tra il 30 e il 50% ha scatenato reazioni di critica. La compagnia di navigazione privata ha giustificato l’innalzamento delle tariffe con il rincaro del carburante, che ha inciso sui costi operativi. La misura riguarda i collegamenti con le isole minori della regione, suscitando preoccupazioni tra residenti e visitatori.

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