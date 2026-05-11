Aumentano tariffe Caronte & Tourist per isole minori Sicilia | scoppia la polemica
In Sicilia, la decisione di Caronte & Tourist di aumentare i prezzi dei biglietti tra il 30 e il 50% ha scatenato reazioni di critica. La compagnia di navigazione privata ha giustificato l’innalzamento delle tariffe con il rincaro del carburante, che ha inciso sui costi operativi. La misura riguarda i collegamenti con le isole minori della regione, suscitando preoccupazioni tra residenti e visitatori.
In Sicilia è polemica dopo che il gruppo di navigazione privato, Caronte & Tourist, ha annunciato aumenti tra il 30 e il 50% a causa dell’innalzamento dei costi del carburante. I rincari, in vigore dal 15 maggio, interesseranno passeggeri, residenti, veicoli privati e mezzi commerciali. Gli aumenti non riguarderebbero i trasporti per le Pelagie. Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, ha definito gli aumenti «del tutto inaccettabili» per le popolazioni delle isole minori e per Pantelleria, «già gravemente penalizzata da collegamenti marittimi inadeguati, irregolari e insufficienti». Per D’Ancona, «un aumento di queste proporzioni...🔗 Leggi su Feedpress.me
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