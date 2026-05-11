Sicilia aumentano le tariffe dei traghetti per le isole minori | infuria la polemica contro Caronte & Tourist

In Sicilia, da metà maggio, le tariffe dei traghetti per le isole minori sono salite, scatenando reazioni contrarie. La compagnia di navigazione ha comunicato l’aumento dei prezzi per i collegamenti marittimi, provocando discussioni tra residenti e utenti. La decisione ha suscitato critiche e polemiche in un territorio già sensibile alle questioni legate ai trasporti e ai costi di accesso alle isole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui