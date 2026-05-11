Sicilia aumentano le tariffe dei traghetti per le isole minori | infuria la polemica contro Caronte & Tourist

Da dayitalianews.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, da metà maggio, le tariffe dei traghetti per le isole minori sono salite, scatenando reazioni contrarie. La compagnia di navigazione ha comunicato l’aumento dei prezzi per i collegamenti marittimi, provocando discussioni tra residenti e utenti. La decisione ha suscitato critiche e polemiche in un territorio già sensibile alle questioni legate ai trasporti e ai costi di accesso alle isole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scattano i rincari dal 15 maggio. Nuove tensioni in Sicilia dopo l’annuncio di Caronte & Tourist sull’aumento delle tariffe dei collegamenti marittimi verso le isole minori. La compagnia ha comunicato rincari compresi tra il 30% e il 50%, motivandoli con il forte incremento dei costi del carburante. Le nuove tariffe entreranno in vigore dal 15 maggio e coinvolgeranno diverse categorie di utenti: passeggeri, residenti, veicoli privati e mezzi commerciali. Resterebbero invece esclusi dagli aumenti i collegamenti diretti verso le isole Pelagie. Pantelleria: “Decisione inaccettabile”. Tra le reazioni più dure c’è quella del sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, che ha definito i rincari “del tutto inaccettabili” per chi vive nelle isole minori.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

sicilia aumentano le tariffe dei traghetti per le isole minori infuria la polemica contro caronte amp tourist
© Dayitalianews.com - Sicilia, aumentano le tariffe dei traghetti per le isole minori: infuria la polemica contro Caronte & Tourist
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Traghetti e caro carburante, Caronte&Tourist: “Per le Isole possibili aumenti, nello Stretto incremento di 1,60€”

VIDEO | Caronte & Tourist, tariffe agevolate per i pendolari ma senza interventi il caro carburante rischia di pesare sugli utentiUn sito rinnovato, più intuitivo e orientato alle esigenze degli utenti, ma anche l’occasione per affrontare un tema sempre più centrale: l’aumento...

Argomenti più discussi: Aumentano tariffe Caronte & Tourist per isole minori Sicilia, scoppia la polemica; Isole di Sicilia e caro carburante, la Caronte&Tourist annuncia un aumento dei biglietti del 30-50%; Rifiuti in Sicilia: Trapani leader nella differenziata, ma la TARI pesa; Aumento dei biglietti e costi del carburante: Enac lancia il pre allarme.

Aumentano tariffe Caronte & Tourist per isole minori Sicilia, scoppia la polemicaIn Sicilia è polemica dopo che il gruppo di navigazione privato, Caronte & Tourist, ha annunciato aumenti tra il 30 e il 50% a causa dell'innalzamento dei costi del carburante. I rincari, in vigore da ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web