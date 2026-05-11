Sicilia aumentano le tariffe dei traghetti per le isole minori | infuria la polemica contro Caronte & Tourist
In Sicilia, da metà maggio, le tariffe dei traghetti per le isole minori sono salite, scatenando reazioni contrarie. La compagnia di navigazione ha comunicato l’aumento dei prezzi per i collegamenti marittimi, provocando discussioni tra residenti e utenti. La decisione ha suscitato critiche e polemiche in un territorio già sensibile alle questioni legate ai trasporti e ai costi di accesso alle isole.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scattano i rincari dal 15 maggio. Nuove tensioni in Sicilia dopo l’annuncio di Caronte & Tourist sull’aumento delle tariffe dei collegamenti marittimi verso le isole minori. La compagnia ha comunicato rincari compresi tra il 30% e il 50%, motivandoli con il forte incremento dei costi del carburante. Le nuove tariffe entreranno in vigore dal 15 maggio e coinvolgeranno diverse categorie di utenti: passeggeri, residenti, veicoli privati e mezzi commerciali. Resterebbero invece esclusi dagli aumenti i collegamenti diretti verso le isole Pelagie. Pantelleria: “Decisione inaccettabile”. Tra le reazioni più dure c’è quella del sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, che ha definito i rincari “del tutto inaccettabili” per chi vive nelle isole minori.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Vittorio Messina esprime forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto all'annunciato aumento delle tariffe dei collegamenti marittimi verso le isole minori Leggi qui: https://ilsicilia.it/caro-carburanti-confesercenti-sicilia-inaccettabile-aumento-del-costo-dei-t facebook
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