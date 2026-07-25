Siccità in Pianura Padana perché neve e pioggia non sono servite?

Negli ultimi mesi, la Pianura Padana ha subito una grave siccità. Nonostante le recenti nevicate e le piogge, i livelli delle acque non sono aumentati significativamente. Un ingegnere bolognese, da marzo segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Po, ha spiegato che le precipitazioni non sono state sufficienti a compensare il deficit idrico accumulato nel tempo. La regione ospita circa 20 milioni di persone.

L’analisi di Alessandro Delpiano, ingegnere bolognese, da marzo segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Adbpo), territorio abitato da 20 milioni di persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pianura Padana, che futuro ci aspetta

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