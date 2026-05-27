Le immagini satellitari dell’Agenzia Spaziale Europea mostrano un’Europa attraversata da un’ondata di caldo, con aree come la pianura Padana, la Spagna e parti del Regno Unito che appaiono di colore rosso, indicativo di temperature elevate. Le immagini sono state diffuse negli ultimi giorni di maggio e rappresentano lo stato attuale delle condizioni meteorologiche nella regione. I dati satellitari forniscono una visualizzazione immediata delle aree più colpite dall’innalzamento delle temperature.

L’Europa è rosso fuoco. L’Agenzia Spaziale Europea ha diffuso le immagini satellitari dell’ ondata di caldo che sta caratterizzando gli ultimi giorni di maggio. A fotografare la terra dallo spazio è stata Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di Esa e Commissione Europea e in grado di raccogliere i dati relativi alla temperatura sulla superficie terrestre e sul mare. Come rileva l’Esa, le temperature sembrano più da “piena estate” che da fine primavera. “Nel Regno Unito, questa settimana è stata registrata una temperatura di 35°C, 2°C in più rispetto al precedente record nazionale per questo mese. Il servizio meteorologico ungherese, HungaroMet, ha annunciato lunedì che a Budapest è stato raggiunto un nuovo record di temperatura di 32,2°C. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ondata di caldo in Europa vista dallo spazio: la pianura Padana, la Spagna e parte del Regno Unito sono rosso fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volcan Etna : pourquoi la Sicile vit sous une menace permanente | Documentaire Environnement- AMP

Notizie e thread social correlati

Un’ondata di caldo record ha investito Francia, Regno Unito e buona parte dell’Europa: attesi 40° in Spagna nel weekendOltre 350 città francesi hanno registrato le temperature più alte di sempre a maggio, mentre tutta la Francia e il Regno Unito hanno stabilito nuovi...

Leggi anche: Ondata di caldo record in Europa: 12 morti tra Francia e Regno Unito

Temi più discussi: Caldo record nel Regno Unito: 34,8 °C a Londra. Ondata di caldo in molti Paesi europei; Ondata di caldo in Europa. Nel Regno Unito 33,5 gradi: a maggio non era mai successo; Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni; Caldo record: 4 bollini rossi in Italia e emergenza in tutta Europa.

Nel #RegnoUnito l’ondata di caldo è in lieve calo, ma il bilancio resta tragico: almeno sei persone sono morte per annegamento in pochi giorni. Tra le vittime anche un 12enne caduto in un fiume nel #Lancashire durante un bagno con amici x.com

L'ondata di calore nel Regno Unito mi sta rovinando reddit

Regno Unito, cala il caldo ma salgono a sei le vittime per annegamentoIl Regno Unito sta vivendo un lieve rallentamento dell'inedita ondata di caldo fuori stagione che ha interessato l'isola fin da domenica, in linea con quanto accaduto in altri Paesi europei. Nonostant ... it.blastingnews.com

Ondata di caldo in Gb in leggero calo, ma gli annegamenti salgono ad almeno 6Leggera frenata nel Regno Unito dell'inedita ondata di caldo fuori stagione che ha investito da domenica l'isola al pari di altri Paesi europei, mentre continua tuttavia ad aggravarsi il bilancio dell ... ansa.it