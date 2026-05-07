Le previsioni meteo segnalano un'onda di temporali con grandine fino a cinque centimetri e un possibile rischio tornado tra Lombardia e Veneto. Le aree interessate sono quelle della Pianura Padana, dove si prevedono condizioni di instabilità atmosferica. Le autorità hanno emesso avvisi specifici per le zone che potrebbero essere colpite, in particolare nelle ore successive alla diffusione delle allerte.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno esattamente i chicchi di grandine da 5 centimetri?. Come si svilupperanno i tornado previsti tra Lombardia e Veneto?. Quando cambierà drasticamente il meteo tra la mattina e il pomeriggio?. Quali zone della Pianura Padana rischiano gli allagamenti più gravi?.? In Breve Grandine 3-5 cm tra Piemonte orientale e pianura Veneta con rischio livello 2.. Instabilità tra 1000 e 1400 JKg in Lombardia, Emilia e pianura Veneta.. Sardegna orientale e Puglia settentrionale con temporali multicellari e MLCAPE sopra 1000 JKg.. Bulk shear superiore a 25 ms favorisce supercelle organizzate in Lombardia e Veneto.. Il gruppo di lavoro PRETEMP ha lanciato un’allerta meteo per giovedì 07 maggio 2026, prevedendo temporali violenti e grandine tra la Pianura Padana e la Toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta temporali e grandine: rischio tornado in Pianura Padana

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